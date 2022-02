24liveBook, la storia del cinema dei fratelli Vanzina raccontato in un libro di Gordiano Lupi, Davide Magnisi e Michele Bergantin

Gordiano Lupi, nella sua ultraventennale attività di scrittore ed editore, ha scritto numerosi saggi che affrontato temi cinematografici. Ultimo nella sua straordinaria produzione è il volume che mi è stato da poco recapitato sui Fratelli Vanzina. Un altro libro da collezionare in libreria per completare la raccolta di saggi scritti da un grande cinefilo come Lupi, che in questo suo ultimo lavoro si affianca a Davide Magnisi e Michele Bergantin. Il volume è edito da una piccola casa editrice no profit toscana che da oltre vent’anni si dedica alla cultura undergrond senza fondi o sponsorizzazioni: Ed. Il Foglio.

I fratelli Vanzina sono stati un marchio di fabbrica per gli spettatori che li hanno amati e seguiti e per la critica che ne ha stigmatizzato la superficialità e la propensione esclusivamente commerciale del loro cinema. Il libro analizza tutta la loro filmografia che, anno dopo anno, tra grandi incassi e critiche sprezzanti, ha costruito una fenomenologia dell’Italia, raccontando 40 anni del nostro Paese, tra tic e manie, mode e corruzione, velleità di ricchezza e una pervasiva volgarità sempre più specchio dei nostri tempi. Un volume corale grazie alle voci delle decine di attori che hanno reso di culto popolare il loro cinema, da Claudio Amendola a Enrico Brignano, da Ezio Greggio a Carol Alt, da Massimo Ghini a Vincenzo Salemme, con una testimonianza dello stesso Enrico Vanzina e di colleghi registi come Luca Guadagnino e Gabriele Mainetti, di produttori, critici e amici come Maurizio Costanzo e Walter Veltroni.

Un saggio che non può mancare nel bagaglio culturale degli appassionati di cinema.