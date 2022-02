Terme Vigliatore, approvata la variante a PRG per la realizzazione di un Parco Urbano con annesso auditorium

Il consiglio comunale di Terme Vigliatore ha votato la variante del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione del “Parco Urbano attrezzato – opere di completamento Centro Polifunzionale”.

Il voto favorevole è arrivato dagli otto consiglieri di maggioranza e da due esponenti dell’opposizione Giovanni Zanghì e Stella Giunta, che già nella precedente legislatura avevano sostenuto l’importanza di un’opera come il parco attrezzato, che comprenderà anche una sala auditorium. Non hanno invece partecipato al voto le altre due consigliere d’opposizione Chiara Calabrò e Ida Siracusa, che avevano chiesto altro tempo per esprimere un voto consapevole dopo aver valutato il contenuto della delibera, trasmessa al consiglio venerdì scorso, in cui dettagli sono stati inviati in modo informale al capogruppo d’opposizione nella giornata di ieri. Prima del voto finale, il consiglio aveva infatti bocciato una richiesta avanzata dallo stesso capogruppo di minoranza Giovanni Zanghì per un rinvio da 24 ore della seduta. Il consigliere, nonchè assessore ai lavori pubblici, Domenico Feminò ha chiarito le ragioni per cui l’amministrazione comunale aveva chiesto un’accelerazione nel voto alla variante del Prg, proprio per recuperare il tempo perduto nell’ultimo anno, dopo che la precedente amministrazione aveva scelto di puntare sulla realizzazione di un auditorium piuttosto che sulla riqualificazione del campo sportivo comunale. Per poter ottenere il finanziamento dell’intervento da oltre 2 milioni di euro è infatti necessario completare la fase progettuale senza ulteriori ritardi. La delibera approvata ieri, grazie anche all’impegno della prima commissione presieduta dalla vice presidente del consiglio Chiara Crisafulli, sarà adesso trasmessa al Sovrintendenza per il parere e poi l’iter potrà proseguire con la fase di elaborazione del progetto esecutivo e cantierabile.