Barcellona, il sindaco Calabrò riassegna le deleghe in Giunta con un rimpasto tra gli assessori di Forza Italia

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò ha ridefinito le deleghe all’interno della sua Giunta comunale, dopo la revoca assessoriale al dott. Rosario Catalfamo riferimento della Lega e l’incarico al consigliere comunale di Forza Italia, l’ing. Tommaso Pino.

Il rimpasto che ne segue ha interessato soprattutto i tre assessori di Forza Italia, lasciando di fatto inalterati gli incarichi per i tre rappresentati di Diventerà Bellissima, il vice sindaco Santi Calderone e gli assessori Viviana Dottore e Giuseppe Benvegna.

Al neo assessore Tommaso Pino sono state assegnate alcune delle deleghe del suo predecessore (Sanità – Protezione civile), ma anche altre specifiche rispetto alle sue competenze competenze personali (Edilizia privata e pubblica – Urbanistica – Agricoltura – Annona, commercio e artigianato – Mercati, industria, caccia e pesca). L’assessore Paolo Pino lascia le deleghe urbanistiche al collega Tommaso Pino ed assume alcune di quelle assegnata in precedenza all’ex assessore Catalfamo (Difesa degli animali e lotta al randagismo – Toponomastica – Beni culturali ed identità locale – Patrimonio). All’assessore Filippo Sottile vengono assegnate solo le deleghe economiche e finanziarie (Programmazione e gestione economico finanziaria, Bilancio e tributi), ma vengono tolte quelle del settore commercio ed artigianato passate a Tommaso Pino. L’assessore Roberto Molino, non più esponente di Forza Italia, ma appoggiato da un gruppo di consiglieri vicini al sindaco Calabrò, lascia al primo cittadino la delega ai Lavori pubblici ed a Paolo Pino quella al Patrimonio, ma si occuperà dello sport, in precedenza assegnato all’ex assessore Catalfamo. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha tenuto per sé non solo deleghe ai Lavori pubblici, ma anche il Contenzioso e la Polizia Municipale.

In sintesi viene in parte ridimensionato il ruolo dell’assessore Filippo Sottile e assegnata la gestione del settore tecnico (urbanistica ed ambiente) agli assessori Tommaso Pino e Paolo Pino, lasciando inalterati gli equilibri tra gli altri assessori comunali, i tre in quota Diventerà Bellissima Santi Calderone, Viviana Dottore e Giuseppe Benvegna, che continueranno ad occuparsi di servizi, di scuola e di cultura, e l’assessore Roberto Molino, che di fatto proseguirà nelle deleghe in ambito sociale, lasciando al sindaco i lavori pubblici, con l’inserimento dello sport.

Ecco il dettaglio delle nuove deleghe