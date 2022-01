L’Istituto Tecnico “Fermi” presenta l’indirizzo quadriennale in Chimica specializzazione in Biotecnologie Sanitarie

spazio promozionale autogestito

C’E’ ANCORA IN TEMPO PER SCEGLIERE L’ISTITUTO TECNICO “FERMI” – INDIRIZZO QUADRIENNALE CHIMICA SPECIALIZZAZIONE IN BIOTECNOLOGIE SANITARIE.

Fino al 4 Febbraio 2022 è possibile chiedere l’inserimento nella Prima Classe Sperimentale che sarà avviata già a Settembre 2022.

Diploma conseguito in QUATTRO ANNI e LIBRI GRATIS PER TUTTI

ISTITUTO TECNICO CHIMICA IN QUATTRO ANNI

ARTICOLAZIONE: BIOTECNOLOGIE SANITARIE (BIO.MED.)

BIO.MED. è il nuovo importante indirizzo di studio che si aggiunge all’offerta formativa dell’Istituto Tecnico “Fermi” . Chi è interessato allo studio delle scienze e in particolare a quelle discipline che si occupano della tutela dell’ambiente e della salute e soprattutto ha l’obiettivo di intraprendere una professione in campo biomedico, può scegliere di iscriversi all’Istituto Tecnico Chimica e potrà conseguire la specializzazione in Biotecnologie Sanitarie.

“Siamo onorati e orgogliosi – sottolinea Antonietta Amoroso, Preside del “Fermi”- di essere stati scelti dal Ministero come unico Istituto della Provincia di Messina all’avvio della sperimentazione nazionale del corso per il Diploma Quadriennale in Chimica –Biotecnologie sanitarie. Le ragazze e i ragazzi che frequentano la Terza Media sono ancora in tempo , fino al 4 Febbraio, ad effettuare l’iscrizione al Fermi in questo nuovo corso oppure negli altri attivi nell’Istituto”. Con l’iscrizione al “Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto in Chimica/sezione sperimentale il Ministero consente di conseguire il diploma non in cinque anni, come per norma avviene, ma in quattro anni. Un’opportunità unica par il territorio e la Provincia in questo settore: i giovani che fanno questa scelta anticipano i tempi e potranno così essere pronti già a 16/17 anni per l’Università o per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Le famiglie, inoltre, – informa la Preside Amoroso- accedono alle agevolazioni previste per gli alunni del “Fermi”: ammissione senza alcun costo a corsi di potenziamento e di preparazione ai test di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e delle Professioni Sanitarie e fornitura gratuita dei libri di testo.

INFO SUL CORSO

COS’E’?

Questo indirizzo di studi nel nuovo ordinamento Tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Chimica, rappresenta con l’articolazione “Biotecnologie sanitarie” un percorso più mirato alla preparazione di base nell’ambito medico-sanitario. Il percorso si concentra infatti sulla salute umana ed insegna ad utilizzare tecnologie in ambito farmaceutico e alimentare, con un metodo essenzialmente laboratoriale e sperimentale. Nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” vengono sviluppate, in generale, le discipline della chimica, della fisica, della biologia e della matematica allo scopo di preparare lo studente nella conoscenza dei materiali, delle tecniche di analisi di laboratorio e dei processi produttivi che caratterizzano i settori chimico, biochimico e biotecnologico, con una particolare attenzione agli aspetti della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario, come le epidemie. In particolare, l’articolazione “Biotecnologie sanitarie” approfondisce lo studio dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici, compreso l’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedico, farmaceutico e alimentare.

LO SCEGLI SE

Sei interessato allo studio delle scienze e in particolare a quelle discipline che si occupano della tutela dell’ambiente e della salute.

✓ Ti interessano e ti incuriosiscono le materie scientifiche e, in particolare, le tematiche biologiche e sanitarie.

✓ Hai attitudine al lavoro di gruppo e ti appassiona l’utilizzo delle nuove tecnologie.

✓ Sei attratto dall’attività sperimentale e dalla ricerca.

Hai abilità manuale e destrezza nell’utilizzo di macchinari e strumentazioni.

✓ Hai l’obiettivo di intraprendere una professione in campo biomedico.

MATERIE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO

Chimica analitica e strumentale

Chimica organica e biochimica

Biologia, microbiologia e controllo sanitario

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia

Legislazione sanitaria

COSA STUDIERAI

Oltre alle materie riconducibili alla cultura di base (italiano, storia, matematica, lingua straniera) nel triennio affronterai lo studio di materie specifiche di indirizzo: Chimica analitica e strumentale, Chimica organica e biochimica, Biologia, microbiologia e controllo sanitario, Igiene, anatomia, fisiologia, patologia, Legislazione sanitaria.

Questo indirizzo offre una solida preparazione in campo scientifico –tecnologico, in quanto sviluppa le competenze nelle materie chimico-biologiche e prepara ad applicarle ai diversi ambiti: farmaceutico, sanitario, ambientale, alimentare, bio-tecnologico e microbiologico, laboratorio analisi, impianti chimici e biotecnologici.