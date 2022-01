L’IIS“E. Ferrari ” di Barcellona P.G. premia le eccellenze, la promessa dell’atletica Zouhir Sahran

Sarà consegnato per meriti sportivi alla promessa dell’atletica leggera Zouhir Sahran il tablet donato alla scuola dal Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto.

“L’anno appena trascorso – ricorda la dirigente Cettina Ginebri – ha visto l’esplosione del suo talento con alcuni risultati di rilievo, distinguendosi sia nelle gare nazionali, a livello individuale, in cui ha raggiunto il podio, che a livello societario, primeggiando nelle finali scudetto e partecipando a importanti meeting”.

Zouhir Sahran, cresciuto nella società barcellonese Duilia, nei campionati di società under 23, disputatisi a Bergamo a settembre 2021, ha ottenuto il primo posto nei 3000 siepi e il secondo nei 5000. A seguire, nello stesso mese ai campionati assoluti societari di Torino ha conseguito il primo posto sia nei 3000 metri che nei 5000. Un risultato di notevole spessore tecnico lo ha raggiunto poi nei 10 km ai campionati italiani a Forlì con un tempo di 29’17’’, che è un tempo che vale il record regionale under 23.

“Zouhir ha ancora molti margini di miglioramento – assicura il suo tecnico Calabrò – possiede doti tattiche e strategiche per interpretare al meglio le gare”.

L’atleta racconta che ha trovato un bellissimo ambiente a scuola dove è stato supportato dalla dirigente scolastica, prof.ssa Cettina Ginebri, per permettergli di poter partecipare alle gare e nello stesso tempo non perdere l’opportunità di portare avanti in modo ottimale suoi studi.

La gara che predilige sono i 3000 siepi e l’obiettivo futuro nel 2022 è quello di conseguire importanti traguardi in questa disciplina. In questi mesi, insieme ad altri giovani talenti italiani, ha partecipato ad alcuni stage importanti, allenamenti in altura, come a Sestriere l’estate scorsa. Si tratta in definitiva di un ragazzo molto mite nella vita di tutti i giorni e molto grintoso nelle gare, dove è dotato anche di un ottimo spunto finale, non sono poche le gare che ha vinto in volata. La sua crescita atletica è frutto di duri e assidui allenamenti, ma anche di grande determinazione, disciplina e tenace volontà di emergere.

Zouhir Sahran è il fiore all’occhiello dell’Istituto Ferrari, non solo per i suoi successi sportivi, ma soprattutto per la compostezza, la serietà e la maturità che lo contraddistinguono.