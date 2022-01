La cultura barcellonese piange un altro suo rappresentante: è morto il pittore e scultore Lio Sottile

Il mondo della cultura barcellonese piange ancora un altro suo degno rappresentante, il pittore e scultore Lio Sottile, deceduto stamattina all’età di 70 anni.

L’architetto Lio Sottile ha coltivato da sempre la passione per la pittura e per la scultura, dedicandosi alle arti grafiche-pittoriche-plastiche e sperimentando i diversi linguaggi dei Maestri del Rinascimento attraverso un attento e meticoloso studio di molti dipinti dell’epoca.

Laureatosi in Architettura nel 1978, ha compiuto successivamente gli studi all’Accademia di Belle Arti di Capo D’Orlando (Me). Tante sono le opere realizzate dall’artista barcellonese, l’ultimo in ordine di tempo è probabilmente il dipinto donato alla nuova chiesa dei fedeli di Don Bosco.

La redazione di 24live porte le condoglianze ai suoi familiari.