Barcellona, incendio per un corto circuito nella notte in un capannone di via Enna in contrada Camicia

Un incendio ha seriamente danneggiato un capannone di un’officina in via Enna in contrada Camicia. Le fiamme sono divampante intorno alle 3 ed i vigili del fuoco di Milazzo, intervenuti sul posto, hanno domato il rogo non senza difficoltà solo all’alba. Sono ingenti i danni alla struttura ed ai mezzi che si trovavano all’interno.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Barcellona, che dai primi accertamento sembrano escludere la matrice dolosa. La causa dell’incendio sarebbe stato uno corto circuito ad un impianto elettrico, danneggiato dalla presenza dei topi, su cui era in corso una manutenzione.