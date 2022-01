Barcellona, assolto commerciante ittico dall’accusa di aver venduto pesce spacciandolo per fresco

Il giudice monocratico del tribunale di Barcellona ha assolto un commerciante ittico, accusato di aver posto in vendita, all’interno del proprio esercizio commerciale, una rilevante quantità di pesce pregiato proponendolo dolosamente alla vendita come fresco.

L’inchiesta ed il conseguente procedimento penale è scattato a seguito nell’ambito di un controllo finalizzato alla tutela della salute pubblica da parte dei militari della Guardia di Finanza, unitamente al nucleo specializzato dell’Asp. Le Fiamme Gialle della tenenza di Barcellona avevano eseguito una verifica presso un noto esercizio commerciale barcellonese e sequestrato un rilevante quantità di pesce eccellente, ritenendolo presuntivamente non fresco e conservato in maniera non conforme alla legislazione in materia di tutela alimentare. Nel dibattimento è stato, invece, dimostrato dalla difesa sostenuta dall’avvocato Gaetano Pino, attraverso una specifica consulenza microbiologica e con idonea documentazione relativa all’elevata qualità e tracciabilità che tutto il prodotto ittico sequestrato era ottimo, freschissimo e ben conservato in assoluta osservanza della legislazione vigente. il Giudice accogliendo la tesi difensiva ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. Il pubblico ministero aveva chiesto invece la condanna alla multa di 4 mila euro.