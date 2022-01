L’Orsa Basket torna in campo dopo la sosta per il Covid: oggi in programma la trasferta col Cus Catania

La serie C Gold “Memorial Fathallah” riprende oggi con la sesta giornata, dopo la pausa legata alla pandemia, che ha portato la Fip Sicilia alla sospensione del campionato regionali. L’Orsa Basket Barcellona sarà impegna alle 18 nella trasferta sul campo del Cus Catania.

Sarà una gara importante per i ragazzi di coach Pippo Biondo, che dovranno provare a vincere per agganciare il quarto posto attualmente occupato dal Gela, dopo l’exploit nel turno di recupero contro gli Svincolati Milazzo, battuto sull’insidioso parquet gelese. Proprio la compagine milazzese si giocherà gran parte delle residue possibilità di puntare al primo posto nella sfida di domani contro il Green Basket Palermo attuale capolista del girone con quattro punti di vantaggio ed una partita in più.

Si seguito il programma della giornata e la classifica aggiornata

Orlandina Lab – Sport Club Gravina (sabato) Svincolati – Green Basket 99 (domenica) Cus Catania – Orsa Basket Barcellona (sabato) RIPOSA: Melfa’s Gela