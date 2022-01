Museo Urbano temporaneo, sette settimane ricche di contenuti nelle sale del Villino Liberty di via Roma

Prende ufficialmente il via lunedì 31 gennaio il progetto del Mut, Museo Urbano temporaneo, che avrà come location il Villino Liberty di via Roma. L’iniziativa, resa possibile dall’impegno dell’Assessore alla Cultura, Viviana Dottore, sarà articolato in sette settimane, in cui alcune associazioni del territorio metteranno in vetrina le loro attività all’interno delle antiche sale del villino, costruito nel 1911, subito dopo il terremoto di Messina del 1908, dal medico e barone Ignazio Foti.

Il Museo Urbano Temporaneo diventa una grande occasione per poter accentrare, esporre, valorizzare e presentare parte del patrimonio artistico, culturale, storico, museale, architettonico e archeologico della città del Longano.

Nelle sette settimane della prima programmazione del Mut saranno organizzate varie mostre, esposizioni, forum, conferenze e visite guidate dalle associazioni, dagli enti, dai musei e dai borghi siciliani, che hanno aderito al progetto, in attesa che in futuro possano unirsi altre realtà del territorio, come auspicato nella conferenza stampa di presentazione del dicembre scorso dallo stesso assessore Viviana Dottore.

L’inaugurazione del progetto è stata affidata all’associazione Fumettomania Factory, che riproporrà dal 31 gennaio l’esposizione per 30 anni di attività nella valorizzazione della cultura del fumetto. A seguire dal 7 febbraio è in programma una settimana dedicata alla Galleria Progetto Città ed ai Musei Epicentro, Jalari e Cassata. La Genius Loci, dal 28 febbraio, presenterà una mostra di pannelli con i beni culturali cittadini dal VII al XVI secolo. Il museo didattico dell’Istituto Foscolo, dal 7 marzo, esporrà una mostra di ceramiche, incisioni e cartapesta. Dal 14 marzo l’appuntamento sarà con la storia della Parrocchia San Giovanni Paolo II di Portosalvo, raccontata attraverso pannelli e foto, mentre dal 21 marzo si accenderanno i fari sui borghi siciliani, con le città di Castroreale, Novara e Montalbano Elicona, inseriti nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Sarà quindi l’Associazione musicale Nino Pino Balotta a chiudere la prima rassegna del MUT dal 4 al 9 aprile, con una esposizione di foto, locandini e pannelli sui suoi 40 anni di attività.