Barcellona ospiterà la partenza della 2^ tappa del Giro d’Italia E, corsa rosa per bici a pedalata assistita

Si è tenuto stamattina, venerdì 28 gennaio, a Palazzo Longano un incontro tra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco, avv. Giuseppe Calabrò e dal vicesindaco, dott. Santi Calderone, e il Direttore di Produzione del Giro D’Italia, Marco Nardoni, insieme con Franco Sensi, referente del “Giro Eco”.

Nel corso dell’incontro si sono definite le linee guida che condurranno, nei giorni 10 e 11 maggio 2022, alla celebrazione di una giornata di grande ciclismo e promozione turistica: Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà, infatti, per la prima volta, la partenza della 2° tappa del “Giro d’Italia E” edizione 2022, la corsa in bici a pedalata assistita parallela alla supercorsa in rosa con atleti dello sport nazionale e personaggi dello spettacolo.

In occasione della manifestazione sarà allestito l’innovativo “Villaggio della sostenibilità”, per promuovere la mobilità sostenibile e i temi legati alla sostenibilità ambientale, con strutture ed arredi in materiale riciclabile a limitato impatto ambientale.

“Si tratta di una grande opportunità – afferma il sindaco Pinuccio Calabrò – per dare visibilità alla nostra città., una vetrina importante che ci consentirà di far apprezzare le nostre bellezze. Siamo felici per l’accordo raggiunto con gli organizzatori, per un evento che si svolgerà nella stessa giornata in cui è previsto il passaggio del tradizionale Giro d’Italia”.

Erano presenti all’incontro per la definizione dei dettagli tecnici e logistici l’Ingegnere Nunzio Santoro e il Comandante della Polizia Municipale, Rosario Maimone.