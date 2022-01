Il rimpasto nella giunta Calabrò, le critiche del Psi: “Così viene meno la discontinuità con il passato”

Il Psi di Barcellona, attraverso una nota firmata dal presidente Felice Mancuso e dal segretario Cosimo Recupero, come già fatto da Città Aperta, critica i tempi e le scelte del rimpasto nella giunta del sindaco Pinuccio Calabrò.

“Il PSI di Barcellona Pozzo di Gotto – si legge nella nota – rileva come il sindaco Calabrò, con tale determinazione, conferma la propria subalternità all’On. Calderone, di cui il neoassessore è, oltre che compagno di partito, anche cugino. Allo stesso modo conferma che ancora una volta l’azione del primo cittadino è improntata più a calcoli di sopravvivenza politica, che alla realizzazione di un disegno amministrativo del quale, peraltro, non si vede traccia. E per finire appare evidente come siano state dimenticate tutte le roboanti dichiarazioni del sindaco che, in campagna elettorale, aveva giurato che la sua amministrazione sarebbe stata caratterizzata da una netta discontinuità, anche nei nomi, con la precedente Amministrazione Materia.

La scelta del nuovo assessore è caduta sul nome di Tommaso Pino, nonostante fosse quello che, dalle pagine social, lanciava strali contro il sindaco con toni al limite dell’insulto personale e comunque di feroce critica politica, come quando lo stesso Pino criticava Calabrò per il sostanziale assenteismo dagli uffici comunali. Evidentemente nulla è cambiato in questa città e nulla cambierà fino a quando i suoi cittadini non prenderanno atto che un certo modo di fare politico non è per il loro bene ma sulle loro spalle.

Il PSI cittadino si riserva di avviare tutte le iniziative politiche che potranno riaprire il dibattito politico a Barcellona Pozzo di Gotto, nella speranza che qualcosa cambi”.