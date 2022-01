Droga dai Balcani, accolto il ricorso in Cassazione contro la condanna per un albanese residente a Barcellona

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato difensore di Ajet CEPAJ, albanese di 53 anni, residente a Barcellona Pozzo di Gotto e coinvolto in un’operazione antidroga condotta nel 2019 dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. L’inchiesta, iniziata nel 2017 aveva consentito di portare alla luce un’organizzazione criminale che riforniva la piazza di spaccio messinese con la droga proveniente dall’Albania.

L’avvocato Tommaso Calderone

Cepay, difeso dall’avvocato Tommaso Calderone, era stato accusato di associazione a delinquere finalizzata alla spaccio di droga, insieme ad altre 12 persone del quartiere Mangialupi di Messina. L’albanese era stato condannato in primo grado a 10 anni e 6 mesi, pena ridotta ad 8 anni ed 8 mesi dalla Corte d’Appello di Messina. Il legale ha presentato ricorso in cassazione, contestando l’accusa di associazione a delinquere per il Cepay ed ha visto accolta la sua richiesta. I giudici con l’Ermelino hanno così disposto il rinvio degli atti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che adesso dovrà pronunciarsi sulla base del dispositivo della Corte Suprema.