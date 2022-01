Barcellona, in consiglio comunale approvata la mozione per l’intitolazione di via Longo a Felice Giunta

Il consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo Città Aperta per intitolare la via Longo alla memoria di Felice Giunta, vittima di atto di bullismo il 15 ottobre 2005 all’interno del cortile del vecchio plesso del Liceo Scientifico di via San Vito.

Maggioranza ed opposizione si sono trovati per una volta d’accordo sulla proposta del gruppo di minoranza, impegnando l’amministrazione comunale ad avviare la procedura per intitolare alla memoria di Felice Giunta una via o una piazza, scelta tra quelle maggiormente frequentate dai giovani, e proponendo l’intitolazione dell’attuale Via Longo. “Riteniamo – sottolineano i consiglieri di Città Aperta – che sia la più idonea a tale destinazione, considerata l’abituale affluenza dei giovani in questo luogo ormai diventato per loro un punto di incontro. Crediamo, infatti, che sia utile a fini educativi ed informativi lasciare un segno che ricordi quanto accaduto sedici anni fa a Felice e che impedisca il ripetersi di altri tristi eventi“. Nella mozione viene proposto anche di organizzare, così come fatto in passato, un concorso dedicato alla memoria di Felice da rivolgere alle scuole del territorio, con la finalità di far riflettere gli studenti sulle tematiche relative al bullismo e al disagio giovanile.

Prima del voto la consigliera Raffaella Campo ha letto una lettera indirizzata al consiglio comunale da Marilia Giunta, sorella di Felice: “Ringraziamo anticipatamente tutti i consiglieri comunali per la proposta che vi siete impegnati a presentare oggi, iniziativa che è stata accettata con grande gioia da parte mia e dei miei genitori. La possibile intitolazione di una via a Felice rappresenta per noi un gesto di profondo valore simbolico e una prima consistente manifestazione di vicinanza da parte delle istituzioni cittadine, la stessa che abbiamo atteso per oltre sedici anni. Con il trascorrere del tempo abbiamo temuto che quanto accaduto a Felice potesse finire nel dimenticatoio, sotto un velo di indifferenza e procrastinazione. E così è stato.

La foto di Felice affissa al cancello dell’ex plesso del liceo Scientifico, lasciata lì solo per gentile concessione

dei privati, e la targa attualmente situata nella piazza di San Francesco di Paola, spesso nascosta da piante,

sono gli unici e piccoli segni che raccontano quella vicenda che nel 2005 ha scosso l’intera città. Nel 2015

circa 400 studenti hanno partecipato al progetto “Per essere felici nel tempo e nell’eternità” e che, vista

l’attenta partecipazione dei ragazzi, crediamo possa essere riproposto o rinnovato ancora nelle scuole con la

finalità prima di educare i giovani al senso civico e alla non violenza. Affinché quanto accaduto a Felice

rimanga nella memoria di tutti, speriamo si valuti bene la possibilità di intitolargli Via Longo, ormai diventato luogo della movida barcellonese. Qualcuno potrebbe pensare che forse non servirà a nulla ma tutto avrà avuto senso anche solo quando un qualsiasi giovane , attraversando quella strada per raggiungere i suoi amici, si chiederà cosa sia successo a questo ragazzo o prima di tentare l’ennesima inutile lite possa ricordarsi del sorriso di Felice spento troppo presto da un gesto inspiegabile. Felice sognava di entrare a far parte delle forze dell’ ordine , apparteneva alla gioventù sana, rappresentativa dei valori della civile convivenza e del rispetto. Lui non ha risposto alla violenza con altra violenza ma credeva nel dialogo come unico mezzo per risolvere qualunque diverbio. Noi in qualità di famiglia e voi come istituzioni abbiamo il dovere civico e morale di rappresentare quella Barcellona attenta e fiduciosa nel combattere la delinquenza giovanile. Speriamo che quella strada possa simbolicamente indicare a tutti che l’unica via percorribile è quella della legalità, augurandoci che in quel luogo e in nessun altro posto della nostra città possano ripetersi ancora episodi simili”.

Il presidente del consiglio Angelo Paride Pino si è fatto portavoce del consiglio comunale, contattando in aula l’assessore alla toponomastica Santi Calderone, ottenendo rassicurazioni sull’avvio della procedura, con l’obiettivo di completarla entro la data dall’anniversario del 15 ottobre 2022.