Barcellona, il prossimo 19 marzo è prevista la dedicazione della nuova chiesa di San Giovanni Bosco

Finirà il prossimo 19 marzo 2022, nel giorno della festa di San Giuseppe, l’attesa per i fedeli di Don Bosco di Barcellona Pozzo di Gotto, che attendono l’apertura della nuova chiesa realizzata con l’impegno finanziario di don Agostino Irlandese.

Si è infatti tenuto ieri l’incontro tra l’arcivescovo di Messina mons. Giovanni Accolla, lo stesso don Agostino Irlandese, insieme ai suoi tecnici di fiducia Giuseppe Trifilò e Gaetano Calabrò, e i rappresentanti dell’ispettoria salesiana, l’ispettore don D’Andrea, il direttore dei lavori Michelangelo Ingegneri e l’attuale direttore della casa salesiana di Barcellona don Carmelo Umana.

Alla fine del confronto è arrivato l’annuncio da parte di don Irlandese della decisione di mons. Giovanni Accolla di procedere alla dedicazione e quindi all’inaugurazione della nuova chiesa di Don Bosco a Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno della festa di San Giuseppe. Per la piena fruizione dell’opera servono gli ultimi adempimenti formali, ma le parti in causa presenti all’incontro si sono impegnate a rispettare i tempi fissati dall’arcivescovo Accolla.

Don Agostino Irlandese

La notizia è stata diffusa dallo stesso benefattore, che insieme ai soci dell’associazione “Fedeli a Don Bosco ETS”, ha voluto fortemente raggiungere questo obiettivo, superando i tanti ostacoli che gli sono stati posti sul cammino intrapreso ben 12 anni fa. ”Il 13 Dicembre 2018 – ha scritto sul suo profilo social – hanno avuto inizio i lavori per la costruzione della Nuova chiesa dedicata a San Giovanni Bosco. Dopo oltre tre anni di lavori, senza mai desistere, nonostante qualche sosta dovuta al Covid, oggi gioiosamente possiamo comunicare il giorno della dedicazione della nuova chiesa. I ragazzi di ieri, di oggi e di domani hanno finalmente una chiesa dedicata a loro“.

Appresa la notizia abbiamo così incontrato don Agostino Irlandese per raccogliere le sue emozioni, dopo tanti anni di battaglia per raggiungere questo risultato: “Non è stato un percorso facile – racconta – perchè non sono mancati gli ostacoli, alcuni legati alla burocrazia, altri costruiti da coloro che hanno osteggiato la realizzazione di questa opera. Adesso alla conclusione dei lavori in tanti vorrebbero salire sul carro del vincitore, ma solo in pochi potrebbero farlo. In questi anni, infatti, non abbiamo trovato al nostro fianco tanti barcellonesi, ma nonostante tutto abbiamo proseguito il nostro progetto, con il supporto di tanti amici da fuori città, che hanno apprezzato la nostra idea. La prova di tutto ciò si può trovare all’interno della nuova chiesa, dove sono stati tanti i contributi artistici che ne arricchiscono gli arredi. Pittori e scultori italiani e siciliani hanno prestato la loro opera per rendere più accogliente la nuova struttura religiosa dedicata a Don Bosco“.

Don Irlandese ricorda alcuni dei passaggi chiave di questo cammino: “Dopo un pò di resistenze da parte della struttura salesiana, il primo importante momento è stato certamente l’accordo con l’ispettoria regionale, che ha autorizzato la realizzazione dell’opera, lasciando all’associazione ed al sottoscritto l’onore finanziario per la sua costruzione. Una serie di problemi di carattere burocratico hanno poi rallentato l’inizio dei lavori, che sono partiti nel 2018, tra lo scetticismo generale. La mia determinazione, e quella dei soci che mi hanno supportato, è stata più forte di tutto, non solo di chi non ha creduto in questo progetto, ma anche della pandemia. Adesso possiamo finalmente guardare al futuro con la possibilità concrete di poter celebrare la messa all’interno della nuova casa di Don Bosco a Barcellona Pozzo di Gotto“.

Sulla gestione della struttura, don Irlandese ribadisce la volontà di affidarla all’associazione “Fedeli a Don Bosco”: “Ci confronteremo con il direttore della casa salesiani di Barcellona – chiarisce – per un’ottimale fruizione della nuova chiesa, nel rispetto dei reciproci ruoli, guardando all’esclusivo interesse dei fedeli che la frequenteranno. L’associazione Fedeli a Don Bosco continuerà a farsi carico delle spese per la manutenzione della struttura e di conseguenza ne gestirà l’utilizzo. Nel nostro progetto c’è il completamento dell’area sottostante, che sarà destinata alle attività sportive e ricreative per i ragazzi. Nascerà un polo sportivo che l’associazione metterà a disposizione degli sportivi barcellonesi e non solo“.

Don Irlandese ci saluta con un sorriso soddisfatto per aver raggiunto un’obiettivo che molti ritenevano utopistico ed attende fiducioso il 19 marzo 2022 per poter festeggiare l’inaugurazione delle nuova chiesa dedicato a Don Bosco.

ECCO ALCUNI PARTICOLARI DELLA NUOVA CHIESA DI DON BOSCO