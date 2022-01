Assistenza alla comunicazione per bambini con disabilità, la Consigliera Torre torna ad interrogare il Sindaco

“Preso atto che nulla rispetto ai mesi scorsi è cambiato, sono costretta a tornare nuovamente sul tema dell’assistenza alla comunicazione”. – esordisce così l’avv. Ilenia Torre che torna sull’argomento riguardante l’assistenza alla comunicazione per bambini con disabilità.

“Dopo l’inspiegabile bocciatura da parte del Consiglio comunale, il 28 dicembre scorso, di quegli emendamenti che avrebbero consentito di incrementare le somme del bilancio di previsione destinate a questo settore e di ovviare all’attuale situazione in cui versano gli studenti disabili della nostra Città, è stata inoltrata al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto una diffida da parte di un gruppo di genitori che potrebbe avere ulteriori risvolti negativi per l’Ente qualora le famiglie decidessero di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. – spiega la consigliera – Ho interrogato l’Amministrazione su quali siano gli intendimenti per far fronte – concretamente – ad una situazione che è divenuta inaccettabile, tanto più in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo in cui i soggetti fragili dovrebbero essere ancor più attenzionati. – e tuona – Ci sono bambini che continuano ad avere 5 ore di assistenza alla settimana, ritengo che qualunque commento sia superfluo! Auspico che dai fiumi di parole, di cui ai cittadini poco importa, si passi ai fatti”.

La consigliera Ilenia Torre ha quindi chiesto e attende risposta scritta su: