L’IC Bastiano Genovese ricorda la Shoah con un percorso nella memoria dell’Olocausto

Se vogliamo essere responsabili, dobbiamo essere consapevoli del nostro passato.

L’istituto comprensivo Bastiano Genovese, in occasione della Giornata della Memoria, che ricorda le tutte le vittime della Shoah, ha organizzato un incontro nella sala auditorium della scuola di via Immacolata, con un “percorso della memoria” arricchito da vari cartelloni, lapbook, pop-up e produzioni artistiche di vario genere prodotte dai ragazzi, davanti alle quale si leggeranno testimonianze, brani di romanzi, poesie, pagine di diario, riflessioni, commenti e approfondimenti.

L’evento sarà svolto in maniera inconsueta, senza la presenza di pubblico, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, me i docenti dell’istituto coordinati dalla dirigente Franca Canale, hanno voluto tramandare memoria e valori essenziali nella vita quotidiana della nostra democrazia, per non dimenticare questa terribile pagina della storia mondiale.