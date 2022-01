Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ricorda l’Olocausto nella “Giornata della Memoria”

Parlare, però, é ridare la vita a chi non c’è più”

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha diffuso una nota per ricordato il dramma dell’Olocausto degli Ebrei, in occasione della “Giornata della Memoria” che ricorre domani 27 gennaio.

Il 27 gennaio del 1945 è il giorno in cui i soldati alleati varcarono il cancelli di Auschwitz e videro l’orrore, constatarono a quale livello di immorale abiezione potesse sprofondare il genere umano; quei soldati erano uomini forgiati da anni di una terribile guerra, ma neanch’essi erano preparati a vedere quell’immorale disumanità a cui erano stati assoggettati milioni di persone in tuttolo il continente.

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, la data scelta dalla Repubblica Italiana per ricordare tutte le vittime dell’Olocausto, per ricordare “ … la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

Olocausto fu la notte della ragione, fu lo scempio della civiltà e della morale, sono sei milioni di ebrei e di tutti coloro giudicati “diversi” dalla stolta idea nazista morti nei lager, sei milioni di uomini e donne, di genitori e di figli, di adulti e di bambini, sei milioni di vite e di speranze brutalmente torturate ed uccise nelle camere a gas di Auschwitz, di Treblinka, di Birkenau e di tutti gli altri campi di concentramento che menti perverse avevano costruito per sopraffare altri uomini.

I volti di quei bambini, di quelle donne e di quegli uomini rimarranno sempre, per ricordarci quello che è stato il Male assoluto.

E ricordare è il nostro compito, mantenere sempre alta la memoria, per noi e per quelli che verranno dopo, a monito perenne affinchè simili vergogne non abbiano mai più a ripetersi.