Barcellona, revocato l’incarico all’assessore Rosario Catalfamo: nominato il consigliere Tommaso Pino

E’ partito il rimpasto nella giunta comunale guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, con la revoca ufficiale dell’incarico assessoriale al dottore Rosario Catalfamo. La scelta era già nell’aria (come anticipato da 24live.it nell’articolo di resoconto dello stesso Catalfamo) ed è legata alla mancata rappresentanza di un gruppo consiliare della lista “Prima il territorio”, di cui era espressione lo stesso Catalfamo, dopo la decisione del consigliere Francesco Perdichizzi di passare al gruppo misto.

Carmelo Pirri

Il domino ha portato alla nomina del suo sostituto, che è il consigliere comunale Tommaso Pino, capogruppo consiliare di Forza Italia, che poco prima delle 14 ha sottoscritto l’incarico. Le deleghe saranno assegnate in un secondo momento, dopo la formalizzazione dell’avvicendamento interno tra gli assessori espressione dell’area di Diventerà Bellissima, con l’ingresso di Carmelo Pirri, già vice presidente del consiglio dal 2012 al 2015, e l’uscita di Giuseppe Benvegna, che andrà a ricoprire altri incarichi regionali, all’interno dello stesso movimento. Dopo le tante voci della revoca dell’incarico, resta al suo posto l’assessore Roberto Molino, probabilmente con una modifica alla sue deleghe (dovrebbe assumere quella allo sport e lasciare quella ai lavori pubblici), ma non più in quota Forza Italia, ma espressione di alcuni consiglieri comunali, tra cui il rappresentante della lista del sindaco Tindaro Grasso.

Se non ci saranno sorprese, la nuova giunta Calabrò sarà composta dai tre assessori in quota Forza Italia, Tommaso Pino, Paolo Pino e Filippo Sottile, dai tre assessori in quota Diventerà Bellissima, Santi Calderone, Viviana Dottore e Carmelo Pirri, e dall’assessore Roberto Molino, sostenuto direttamente dai consiglieri espressione del sindaco.

La nomina assessoriale di Tommaso Pino potrebbe portare non adesso, ma in una seconda fase, alle sue dimissioni da consigliere comunale. Sarà avviato un confronto all’interno del partito e lo stesso neo assessore di rimetterà alle valutazioni che saranno assunte ai componenti del coordinamento. Nel caso in cui saranno formalizzate le dimissioni di Tommaso Pino, oltre alla nomina di un nuovo capogruppo, ci sarà l’ingresso nel civico consesso dalla prima della non elette, Francesca Manca.