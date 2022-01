L’Anpi di Milazzo ricorda la Giornata della Memoria con il libro “I militari italiani nei lager nazisti”

La sezione Anpi “Eliana Giorli” di Milazzo, per ricordare la Giornata della Memoria del 27 gennaio, ha organizzato la presentazione del libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri, “I militari italiani nei lager nazisti”.

La presentazione si svolgerà giovedì 27 alle 18 in via telematica sulla pagina facebook della sezione Anpi di Milazzo. Sono previsti gli interventi di Mario Avagliano, giornalista e storico, coautore del libro, di Mariella Bottaro, presidente della sezione Sicilia Anei (associazione nazionale ex internati) e figlia di un ex Imi, di Mariella Germanotta, figlia di un ex Imi (Internati militari italiani) e Giuseppe Restifo, vicepresidente dell’Anpi provinciale.