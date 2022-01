Disagi alla stazione di Villa San Giovanni senza scale mobili né montascale, l’on. De Luca (M5s): “E’ una vergogna”

Il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca ha denunciato con una lettera ad Rfi società che gestisce la rete ferroviaria italiana, la situazione di grave disagio che vivono i passeggeri portatori di handicap, presso la stazione di Villa San Giovanni, nodo centrale per i tanti messinesi e siciliani che viaggiano sui treni Frecciarossa, verso le destinazioni del centro e del nord Italia. L’onorevole ha sollecitato un intervento urgente per superare il problema delle barriere architettoniche, con una nota accompagnata da un video molto eloquente, in cui si vedono due donne con problemi di deambulazione costretti a salire le scale con il supporto dei loro accompagnatori.

“Nel 2022 è inconcepibile che una stazione ferroviaria non sia dotata né di scale mobili funzionanti né di un montascale o un ascensore per agevolare la mobilità di anziani e disabili. Quanto avviene nella stazione di Villa San Giovanni, divenuta snodo centrale per i viaggi in treno da e per il continente, non è degno di un paese civile. Ho provato una vergogna infinita nel vedere due donne con problemi di deambulazione dover raggiungere i binari attraverso le scale, assistite dai propri parenti, perché nella stazione ferroviaria di Villa San Giovanni non esiste una scala mobile, un montascale o un ascensore che consentano l’accesso ai binari ubicati ad un piano superiore alle persone con disabilità e mobilità ridotta».

“Nella lettera inviata a Rfi – spiega l’on. Antonio De Luca – chiedo espressamente un intervento celere, immediato, non ulteriormente procrastinabile, per mettere a norma la stazione di Villa San Giovanni, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali così come prevedono le leggi nazionali ed europee. Vanno garantite, e al più presto, le migliori condizioni di accesso ai treni senza attendere gli investimenti del pnrr, perché questi lavori andavano eseguiti da tempo e non è più possibile aspettare ancora. Non è tollerabile che alle persone con disabilità o con mobilità ridotta non siano garantite le stesse opportunità di spostamento di cui godono gli altri cittadini. Resto in attesa della risposta da parte di Rfi e mi impegno sin d’ora a verificare l’evoluzione della gravissima situazione che persiste nella stazione di Villa San Giovanni. Vigilerò affinché si ponga definitivamente fine alle umiliazioni e alle discriminazioni nei confronti delle persone più fragili, a cui va tutta la mia solidarietà e vicinanza”.