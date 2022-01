Covid-19, scendono i contagi ma restano alti i ricoveri (209): la Sicilia da oggi è in arancione per due settimane

I dati aggiornati sul contagi diffusi dall’ufficio del commissario per l’emergenza Covid a Messina segnalano una riduzione del totale provinciale sotto la soglia degli 11 mila positivi, con 351 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sono infatti 10.828 i positivi con un dato per distretto che risulta il seguente:

PATTI 449 17 SANT’AGATA 918 29 TAORMINA 1094 12 LIPARI 178 9 MILAZZO 1840 62 MISTRETTA 274 4 BARCELLONA P.G. 1084 17 MESSINA 4991 201

A fronte di una riduzione dei contagi, restano stabili i ricoveri con 209 posti letto occupati nei Covid Hospital della provincia. Secondo il dato aggiornato a ieri sera ci sono 111 al Policlinico di 23 in terapia intensiva, 49 al Papardo di cui 11 in terapia intensiva, 38 al Cutroni Zodda di Barcellona, 10 all’IRCCS Neurolesi e uno al Piemonte.

Per la Sicilia, dove il trend di contagi è in discesa, sono iniziate oggi le due settimane in arancione, con restrizioni che riguardano soprattutto chi non ha il Green Pass. Ecco la tabella del Governo con le restrizioni previste in zona arancione