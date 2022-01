Barcellona, l’assessore Rosario Catalfamo traccia il bilancio del suo anno di mandato

L’assessore comunale Rosario Catalfamo, esponente del movimento “Prima il Territorio”, ha voluto tracciare un bilancio sull’attività svolta nei 15 mesi del suo mandato di assessore allo sport ed all’Urbanistica.

“Nel mio ruolo di assessore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto – afferma Catalfamo – ho raggiunto importanti risultati, riconosciuti dai cittadini, dalle società sportive, dagli stakeholders e dagli imprenditori locali. Benché gli atti di programmazione di qualunque amministratore si possono giudicare solo alla fine di un ciclo completo legislativo, in questo primo quinto di assessorato posso considerarmi soddisfatto, nonostante i rallentamenti imposti dalle restrizioni della pandemia, le condizioni economiche dell’ente e, non ultimo, il sovrapporsi di deleghe con altri assessori.”

L’assessore Catalfamo ha diffuso un elenco di azioni svolte durante questi mesi del suo mandato. Per lo sport tra gli obiettivi raggiunti ha fatto riferimento al rinnovo delle gestioni degli impianti sportivi allo società che li utilizzano, con gli interventi per la fornitura delle attrezzature necessarie alla piena fruizione dell’impianto di atletica leggera nello Stadio d’Alcontres e l’adeguamento del PalAlberti ai parametri del campionato di serie B di calcio a 5, con il fondamentale impegno della società Orsa Basket che gestisce l’impianto.

Per la delega di Edilizia pubblica e urbanistica Catalfamo ha ricordato l’interessamento con il dirigente Nunzio Scolaro per il PAI per il rischio idro-geologico e per quella alla Sanità l’impegno per favorire un incontro con l’Assessore Regionale Razza al fine di creare due percorsi distaccati al nosocomio barcellonese, uno covid e uno non covid, ottenendo la promessa di separare i due accessi nei periodi in cui la pandemia ha concesso una tregua alla diffusione del Coronavirus. Per i beni culturali, i buoni rapporti con l’assessore Samonà avrebbero favorito il finanziamento per la manutenzione del Teatro Mandanici e l’avvio della procedura per il rilancio del premi Bartolo Cattafi in occasione del centenario della nascita: organizzazione e promozione dell’evento culturale e quella con la Soprintendenza per effettuare dei sopralluoghi richiesti in sinergia con la Pro Loco per interventi per le cripte della Chiesa dell’Immacolata.

“Tutti questi atti – conclude Catalfamo – sono a evidenza pubblica e dimostrabili e fanno parte di un percorso amministrativo avviato all’interno di una coalizione e di cui la città ha giovato. Sono consapevole che tanto deve ancora essere fatto, così come tante sono le idee in cantiere e le iniziative avviate. Prima il Territorio costituisce quindi una parte importante della società civile impegnata nelle istituzioni che come ha sempre fatto, mette al centro il lavoro del territorio per i territori”.

L’analisi politica

Il bilancio dell’assessore Catalfamo arriva nel momento in cui da giorni si susseguono voci sulla concreta possibilità che l’annunciata rimodulazione della giunta del sindaco Pinuccio Calabrò non sembra prevedere un rinnovo dell’incarico assessoriale. Alla base di questa soluzione, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe la mancata rappresentanza di un gruppo consiliare della lista “Prima il territorio”, dopo la decisione del consigliere Francesco Perdichizzi di passare al gruppo misto. Negli equilibri della giunta, espressione della maggioranza in consiglio comunale, il movimento vicino alla Lega di Salvini, rappresentata sul territorio dell’on. Antonio Catalfamo, non avrebbe più i numeri per rivendicare un incarico assessoriale. Il sindaco Calabrò sta lavorando per completare la modifica della sua giunta, che garantire la compattezza della maggioranza che lo ha sostenuto in campagna elettorale. Data per imminente l’avvicendamento interno nell’area vicina a Diventerà Bellissima tra l’assessore Giuseppe Benvegna e l’ex vice presidente del consiglio comunale Carmelo Pirri, il primo cittadino sta valutando alcune soluzioni e nei prossimi giorni arriveranno le decisioni definitive sulla nuova compagine assessoriale.