L’Igea torna in campo dopo un mese: con il Santa Croce l’obiettivo è la vittoria

Il torneo di Eccellenza torna in campo oggi a distanza di un mese dell’ultimo turno disputato prima della pausa natalizia. La diffusione del contagio da Covid-19 ha spinto il Comitato regionale a posticipare l’inizio del girone di ritorno, per ridurre l’impatto della pandemia sulla regolarità del campionato e per consentire ai giocatori di completare il ciclo vaccinale.

Un’Igea 1946 rinnovata in attacco, con l’arrivo di Voinea e la partenza di Pavisich, affronta il Santa Croce alla 15 sul campo comunale Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela, senza il supporto del pubblico, per consentire il completamento dei lavori di risemina del manto erboso del D’Alcontres Barone di Barcellona. Il tecnico Peppe Alizzi, senza lo squalificato Isgrò e gli indisponibili De Marco e Longo, lancerà dal primo minuto l’esordiente bomber rumeno, supportato da La Spada, Assenzio e Lucarelli con un 4-2-3-1 molto offensivo. Ecco il programma della giornata ed a seguire la classifica, che vede in testa il Ragusa con tre punti sui giallorossi del Longano.

Atletico Catania Sport Club Palazzolo Città Di Siracusa Città Di Taormina Igea 1946 Santa Croce Jonica F.C. Carlentini Calcio RINVIATA Leonzio 1909 Real Siracusa Belvedere RINVIATA Ragusa Calcio AciCatena Calcio 1973 Virtus Ispica 2020 Nebros