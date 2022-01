L’Igea supera un buon Santa Croce (4-0) e resta in scia della capolista Ragusa

L’Igea 1946 supera il Santa Croce con un netto 4-0, che però non rende merito alla prestazione generosa della giovane formazione ospite. La squadra del tecnico Peppe Alizzi ha sempre avuto il controllo della gara, passando in vantaggio al 34′ con un tocco sotto porta di La Spada, su assist del neo acquisto Voinea. I giallorossi hanno costruito altre occasioni per chiudere la gara già nel primo tempo con Cassaro, Lucarelli e lo stesso Voinea, ma anche gli ospiti sono andati vicini al gol con una traversa colpita nel finale del tempo. Nella ripresa l’Igea raddoppia con un penalty trasformato da Assenzio e dopo un altro legno colpito dalla formazione ragusana, dilaga nel finale con la doppietta di Stassi.