Gli editori librai siciliani chiedono più risposte e meno chiacchiere per superare la crisi prodotta dalla pandemia

Gli editori librai siciliani, alla prese con la crisi del settore innescata dalla pandemia da Covid-19, hanno inviato una nota alla Regione per chiedere interventi concreti e non solo le promesse che attendono un riscontro da quasi due anni.

“A quasi due anni dall’inizio dell’emergenza economica innescata dal Covid-19, nessun provvedimento è stato adottato a sostegno del settore dell’editoria libraria siciliana. Per questa ragione torniamo a chiedere una parola definitiva all’assessore Alberto Samonà e al Presidente della Regione Nello Musumeci. In quest’ultimo periodo è tornata ad acuirsi la situazione delle imprese editoriali a causa dell’impennata del Covid. Si è infatti fermata la possibilità di organizzare eventi, di potere promuovere i nostri libri. Una situazione che, tranne pochi mesi, si protrae ormai da un lunghissimo periodo e che sempre più sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte realtà editoriali. Già nei mesi scorsi eravamo tornati a chiedere l’adozione dei provvedimenti necessari e avevamo avuto rassicurazioni dall’assessore Samonà che entro dicembre la procedura di sostegno sarebbe stata attivata. Purtroppo, ad oggi, dobbiamo registrare un nulla di fatto che sta esasperando gli animi”.

A novembre dopo un confronto con l’assessore Samonà era stata comunicata l’adozione del provvedimento da parte della giunta regionale, che poi doveva essere trasmesso alla commissione parlamentare competente per un parere consultivo sulla scorta del quale, l’assessorato regionale avrebbe potuto procedere alla pubblicazione del bando. “Perchè – si chiedono gli editori siciliani – quest’ultimo passaggio non è stato ancora espletato? I tempi della macchina amministrativa regionale non sono i tempi di vita delle nostre imprese. Il perdurare di questa situazione ha messo in crisi l’intera filiera del libro. A rischio ci sono posti di lavoro, la già fragile tenuta dei centri stampa, i tanti collaboratori che con noi animano non solo un percorso culturale ma anche un indotto economico. E’ il tempo delle risposte.”

La nota è stata sottoscritta da 36 case editrici e librari che operano in Sicilia: Edizioni Kalos, Istituto Poligrafico Europeo Casa editrice, Splēn edizioni sottoscrive, Il pozzo di giacobbe – gruppo editoriale, Euno edizioni, Mesogea sottoscrive, Giambra Editori, Aulino Editore, Caracol, il Palindromo, Torri del Vento edizioni, 40due edizioni, Angelo Mazzotta editore, Edizioni Leima, Navarra Editore, Carlo Saladino editore, Corrimano, Edizioni Medinova, Glifo Edizioni, Libridine, Nuova ipsa Editore, Antipodes, Ducezio Edizioni, Verbavolant, Edizioni Arianna, Margana Edizioni, Bonfirraro editore, Spazio Cultura Edizioni, Vittorietti, Algra Editore, KreativaMente Editrice, Prova d’Autore, Officina di studi medievali, Baglieri Editrice, Speleologia Iblea e Sampognaro & Pupi.