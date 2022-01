Barcellona, Falcone, Furnari e Oliveri insieme nel ricordo della Shoah con l’iniziativa “La Settimana della Memoria”

“Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo”. Dal “Diario di Anna Frank”

La Biblioteca comunale di Falcone, la Biblioteca Comunale Oasi di Barcellona Pozzo di Gotto, Biblioteca “Lorenzo Chiofalo” di Furnari e la Biblioteca comunale del Comune di Oliveri, da un’idea di Lucia Rizzo, hanno organizzato un evento nel ricordo della Shoah.

L’iniziativa “La Settimana della Memoria – Raccontare per non dimenticare” coinvolgerà i bambini dai 7 anni in su, con la lettura di racconti, riflessioni ed immagini che proveranno a spiegare e ricordare questo triste capitolo della nostra storia.

L’iniziativa si svolgerà online con le dirette dal 24 al 26 gennaio, che andranno in onda dalle 15.30 sulle pagine Facebook delle lettrici Lucia Rizzo di Falcone, Giusy Messina di Oliveri e SerenellaEros Catalano di Furnari. Per seguire diretta del 27 basterà collegarsi al seguente link:

L’evento è stato realizzato con la partecipazione delle responsabili delle biblioteche ⁨Mariella Chiaramonte⁩, Nella⁩ Privitera, Rosa Squatrito e Maria Grazia Marchese, e delle lettrici Lucia Rizzo, SerenellaEros Catalano, Cinzia Paratore, Giusy Messina e Angela Sturniolo. Un ringraziamento degli organizzatori è stato rivolto agli assessori alla Cultura e alle amministrazioni dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Falcone, Furnari e Oliveri.