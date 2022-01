Si è spento Antonio Mazzù, maestro ed ex sindaco di Merì

E’ morto ieri Antonio Mazzù, 86 anni, maestro in pensione ed ex sindaco di Merì. L’uomo, molto conosciuto in paese per la sua attività di docente, che ha svolto con grande passione per quarant’anni, era stato nel 1965 commissario straordinario di Merì. Dal 1966 al settembre del 1974 e da luglio 1975 ad aprile 1976 aveva ricoperto la carica di primo cittadino del piccolo paese tirrenico, uno dei primi giovani a rivestire l’incarico in Sicilia.

Il primo marzo del 1993 era sopravvissuto miracolosamente al crollo del ponte Cicero sul torrente Mazzarrà. Quel giorno nell’incidente trovarono la morte la moglie Francesca Munafò, maestra cinquantunenne molto stimata, la suocera Fortunata Drago Ferrante e altri due giovani, tutti sommersi e schiacciati da una massa enorme di fanghiglia, detriti e massi.

Antonio Mazzù lascia le due figlie Antonella e Nadia, i nipoti Carla, Davide e Samuele ed i generi Dario Pino e Francesco Chianese, autore e regista teatrale, che lo ha ricordato così sui social: “Una vita decisamente intensa: soddisfacente e oltremodo dolorosa. È stato un ottimo insegnante, un competente politico e sindaco per decenni della città di Merí, ma soprattutto è stato un eccellente padre e nonno”.

Nella foto in primo piano Antonio Mazzù con la moglie Francesca Munafò.