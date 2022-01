Barcellona, cambio al vertice della Pro Loco Manganaro: il nuovo presidente è Salvo Scilipoti

Cambio al vertice della Pro Loco “Alessandro Manganaro”. Alla presidente uscente Flaviana Gullì, rimasta in carica quasi cinque anni, è subentrato l’ex vice presidente Salvo Scilipoti, mentre a ricoprire il ruolo di vice è stata scelta Giusy Triolo.

La decisione è stata assunta nel corso della seduta di insediamento del nuovo consiglio direttivo, composto da Andrea Italiano, Salvo Scilipoti, Giuseppe Giunta, Saverio Donato, Felice Mancuso, Francesco Borgia, Flaviana Gullì, Luigi Stilo e Giusy Triolo.



Il neopresidente Salvo Scilipoti, assente da Barcellona Pozzo di Gotto per motivi di lavoro, potrà svolgere di fatto le sue funzioni a partire da giugno. In questi mesi ricoprirà il ruolo di presidente vicario Andrea Italiano, già presidente dell’associazione dal 2011 al 2017.

“Si tratta di un avvicendamento di ruoli – afferma la presidente uscente Flaviana Gullì – che definirei quasi fisiologico e naturale. Lascio spazio a un giovane competente che ama intensamente la propria città.

In questi cinque anni ho cercato di collaborare con tutte le associazioni presenti sul territorio, di organizzare incontri poetici nella nostra sede e di far rivivere la rivista Simùn, di cui ho fondato la versione online. Purtroppo l’attività degli ultimi due anni di mandato è stata pesantemente condizionata dallo scoppio della pandemia e dai miei problemi familiari. Nonostante questo, ho cercato di fare sempre del mio meglio per l’associazione, ai cui membri mi legano un profondissimo affetto e una grande stima.

Auguro buon lavoro al neopresidente Salvo Scilipoti, con il quale ho collaborato proficuamente in tutti questi anni. Rimango nel direttivo della Pro Loco per continuare a mettere le mie competenze a disposizione di un’associazione alla quale sono vicina dal lontano 2005″.