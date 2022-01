Barcellona, tombino saltato da oltre un mese sull’inizio della SP85 a Portosalvo

Un lettore di 24live, residente a Terme Vigliatore, ha inviato la segnalazione di una perdita d’acqua sulla Strada Provinciale 85, la via Filippo Turati, che collega la SS113 all’altezza del ponte Termini con la frazione collinare di Portosalvo.

“Vivo a Terme Vigliatore e mi sposto giornalmente per lavoro verso Barcellona Pozzo di Gotto. Da quasi un mese ho notato una perdita di acqua molto abbondante nella discesa che conduce alla frazione di Portosalvo, vicino il ponte sul torrente Patrì. Il disagio per gli automobilisti in transito è creato dall’enorme pozzanghera che si è creato all’ingresso dell’ponte sulla SS113. Non si è capito che si tratta di acqua potabile e fognata, ma nel primo caso si tratta di un grandissimo spreco, nel secondo di problema igienico sanitario. Chi di competenza dovrebbe intervenire”.