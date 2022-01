Contratto di fiume “Valli del Tirreno”: aderiscono i primi 20 Comuni ed alcune associazioni del territorio

L’Aula Consiliare del Comune di San Filippo del Mela ha ospitato la riunione che segna la nascita ufficiale del Contratto di fiume e di costa “Valli del Tirreno”.

Erano presenti, alcuni in collegamento da remoto, gli amministratori dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto (assessore Pino), di Castroreale (sindaco Portaro), Condrò (sindaco Catanese ed vicesindaco Piccolo), Falcone (sindaco Genovese), Fondachelli Fantina (vicesindaco Citraro), Gualtieri Sicaminò (assessore Parisi), Merì (sindaco Bonansinga), Milazzo (dirigente Lombardo), Novara di Sicilia (sindaco Bertolami), Oliveri (consigliere Gregorio), Pace del Mela (assessore Schepis), Rodì Milici (sindaco Aliberti), San Filippo del Mela – ente capofila (sindaco Pino), Santa Lucia del Mela (vicesindaco Letizia), Terme Vigliatore (assessore Feminò), nonché i presidenti dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo (Mangano) e delle associazioni Zero Waste Sicilia (Maio), Italia nostra Milazzo (Maneri) e Storia patria luciese (Sergi). Tra i primi a deliberare l’adesione anche la giunta Pietrafitta di Mazzarrà Sant’Andrea. A giorni si aggiungeranno i Comuni di Basicò, Furnari, Montalbano Elicona e Tripi.

L’incontro è stato coordinato dal Presidente del Consiglio filippese, Valentino Colosi ed hanno partecipato il componente del Tavolo di Pilotaggio nazionale dei Contratti di Fiume e di Costa, delegato per la Sicilia, arch. Sebastiano Muglia, coadiuvato dal supporto della segreteria organizzativa dei Contratti di fiume e di Costa Sicilia, referente sig.ra Giorgia Locatelli, l’ing. Antonio Granata per l’Autorità di Bacino, l’arch. Pino Falzea per la Consulta regionale degli architetti e l’Ordine degli Architetti di Messina.

Il sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, ha sottolineato come questa occasione confermi il percorso virtuoso ormai avviato dai sindaci per realizzare programmi di sviluppo integrato in grado di catturare risorse per la crescita del territorio.

L’obiettivo del Contratto di fiume e di costa è quello di concorrere alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Tutto ciò con il coinvolgimento della popolazione presente nei territori.

La prossima tappa sarà la costituzione della Segreteria tecnico scientifica, che avrà il compito di supportare gli enti firmatari sia nella fase di avvio del processo che nella definizione di un Piano di Azione locale con uno scenario strategico di riferimento. La Segreteria sarà composta, tra gli altri, da un rappresentante per ogni Comune sottoscrittore, un rappresentante degli Ordini professionali dei chimici e fisici, agronomi, geologi, ingegneri, architetti, da un rappresentante del Genio civile di Messina, della Città metropolitana, dell’Ati idrico e dell’associazionismo.