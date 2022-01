L’Igea torna in campo domenica 23: con il Santa Croce si gioca a Santa Lucia del Mela a porte chiuse

L’Igea 1946 e le squadre del campionato di Eccellenza tornano in campo a distanza di un mese dall’ultima partita, prima della sosta natalizia. La quarta ondata della pandemia da Covid-19 che ha colpito la Sicilia ha spinto il Comitato regionale a sospendere l’attività agonistica, prolungando la sosta di due settimane.

Domenica 23 gennaio è così programmata la prima giornata del girone di ritorno ed i giallorossi giocheranno in casa contro il Santa Croce Camerina. Per consentire il completamento dei lavori di rifacimento del manto erboso del D’Alcontres Barone, la società ha chiesto ed ottenuto lo spostamento della gara al Comunale Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela. L’incontro, così come prefissato, avrà inizio alle 15, ma si disputerà sul sintetico luciese a porte chiuse.