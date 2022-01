Strada dissestata in contrata Maloto, il presidente del consiglio scrive ai tecnici della Provincia

Angelo Paride Pino

Il presidente del consiglio comunale di Barcellona P.G., Angelo Paride Pino, ha scritto al capo dell’ufficio tecnico della città metropolitana di Messina (ex Provincia) per segnalare la situazione di degrado in cui si trova la strada provinciale che collega la grotta di Santa Venera con il quartiere collinare di Maloto.

Nella missiva, il presidente Pino sottolinea il pericolo costante per gli automobilisti in transito, non solo per i residenti nel contrada collinare, ma anche per i visitatori del Parco Museo Jalari. “Mi auguro un tempestivo intervento di ripristino – conclude Pino – per garantire la necessaria sicurezza lungo il tratto stradale dove è evidenti il logoramento del manto di bitume”.