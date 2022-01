L’influenza della cultura araba in Sicilia: pubblicata in Egitto un’intervista al poeta barcellonese Antonio Catalfamo

L’agenzia di stampa ufficiale dell’Egitto, Middle East News Agency, ha pubblicato un’intervista al poeta e critico letterario barcellonese Antonio Catalfamo, sull’influenza della cultura araba sulla Sicilia, nei secoli.

Catalfamo ha rilasciata l’intervista all’autorevole giornalista Hamdy Elmelegy e tradotta in arabo da Wafaa A. Raouf El Beih, docente ordinaria di Letteratura italiana all’Università Helwan de Il Cairo. Il testo è stato ripreso e ripubblicato dal maggiore quotidiano egiziano, Al-Ahram, e di seguito da altre riviste e da giornali del mondo arabo, anche in versione inglese.

Nel testo Antonio Catalfamo ha sottolineato come la presenza della dominazione araba in Sicilia ha influito non solo sull’aspetto economico, con l’introduzione nell’isola di nuovi metodi di lavorazione della terra e lo sviluppo del commercio, ma anche sul piano scientifico e matematico. “A livello culturale, essa ha inserito nel modo di pensare dei siciliani l’elemento della speranza, che ha mitigato un certo fatalismo derivante dalla dominazione greca. Il rapporto di contaminazione culturale è stato tale che si sono formati, ad un certo punto, poeti siculo-arabi come Ibn Hamdis (Noto 1056 – Maiorca 1133), la cui vasta produzione in versi presenta notevoli punti di contatto, quanto alle tematiche d’amore, con i poeti della Scuola siciliana fiorita alla corte di Federico II di Svevia e, ad otto secoli di distanza, come ha rilevato Leonardo Sciascia, con le poesie dell’esilio e della nostalgia per la terra natia scritte da un altro siciliano: il Premio Nobel Salvatore Quasimodo”.

Catalfamo si è soffermato particolarmente sulla figura dell’imperatore svevo, evidenziando il suo spiccato interesse per il pensiero di Averroè (Ibn Rushd), tanto da far tradurre in latino da Michele Scoto i commenti del filosofo arabo alle opere di Aristotele. “Nelle poesie composte da Federico II trova concretizzazione la teoria averroista secondo cui non c’è una netta distinzione tra anima e corpo, al contrario di quanto sostiene l’interpretazione cristiana e scolastica del pensiero aristotelico, e, quindi, l’imperatore-poeta dichiara di amare la donna nella sua totalità, sia dal punto di vista materiale che da quello spirituale”.

Quanto ai caratteri attuali della cultura araba e, segnatamente, egiziana, Catalfamo la definisce vivace, vitale, molto attenta alla letteratura italiana, così come si è sviluppata nei secoli, sin dalle origini. Dai suoi contatti con i colleghi egiziani, attraverso l’«Osservatorio permanente sugli studi pavesiani nel mondo», da lui fondato e coordinato, ha potuto constatare un grande interesse per l’opera di Cesare Pavese, ma anche per la letteratura italiana contemporanea nel suo complesso, compresi autori siciliani come Vitaliano Brancati. E’, infine, elevato il numero degli studenti egiziani che si appassionano, ai vari livelli, fino a quello universitario, alla letteratura del nostro Paese.