Covid-19: calano i positivi a Barcellona (704) ed in provincia, ma resta alto il numero dei ricoveri (216)

Gli aggiornamenti sulla pandemia in provincia di Messina registrano fortunatamente un calo nel numero degli attuali positivi, che sono 11.477. Scendono anche i numeri per Barcellona Pozzo di Gotto, con 704 barcellonesi ancora alle prese con il contagio. Ecco di dati per distretto socio sanitario

DISTRETTI ATTUALI POSITIVI NUOVI POSITIVI PATTI 491 37 SANT’AGATA 1088 71 TAORMINA 1060 36 LIPARI 233 32 MILAZZO 1796 84 MISTRETTA 306 16 BARCELLONA P.G. 1211 67 MESSINA 5292 342

Secondo quanto riferito nel report del sindaco Pinuccio Calabrò sono 10 i barcellonesi ricoverati nel Covid Hospital del Cutroni Zodda. Il dato dei ricoveri a livello provinciale resta alto con 216 posti occupati, di cui 34 in terapia intensiva. Di seguito riportiamo l’ultimo aggiornamento di ieri sera: