L’intervalliva Tirreno-Ionio nel piano regionale delle opere pubbliche: si lavora alla progettazione

La Regione siciliana, accogliendo la reiterata proposto del capogruppo all’Ars Tommaso Calderone, ha inserito l’intervalliva tra le coste del mar Tirreno e del mar Ionio nel Piano Triennale delle opere pubbliche.

Negli anni sono stati ripetuti appelli del territorio per creare una collegamento rapido tra la costa tirrenica e quella ionica, così da ridurre i tempi di percorrenza per mettere in connessione due zone centrali per lo sviluppo turistico ed economico della provincia di Messina. I residenti della costa nord ad esempio potrebbero dimezzare la durate dei viaggi verso l’aeroporto di Catania ed i visitatori che frequentano i poli turistici di Taormina e delle Isole Eolie potrebbero spostarsi velocemente, con un incremento dei flussi tra le due coste e con evidenti benefici in termini di presenze per tutta la comunità messinese.

Tommaso Calderone

“L’idea di collegare in tempi rapidi la fascia tirrenica con la fascia ionica – afferma l’on. Calderone – era stata accolta con entusiasmo dal presidente Nello Musumeci ed adesso compie alcuni passi importanti. Grazie anche all’autorevole sostegno dell’assessore alle Infrastrutture on. Marco Falcone in questi giorni la Regione Siciliana ha previsto nel proprio Piano Triennale delle opere pubbliche la realizzazione della strada Intervalliva, in quanto ritenuta opera strategica per il collegamento veloce tra il Tirreno e lo Ionio. Per il perfezionamento dell’atto si attenderà, con fiducia, la prossima settimana. Per l’infrastruttura, il cui costo ammonta a circa 120 mln di euro, si sta lavorando per mandare in gara il servizio di progettazione dal valore di circa 2 mln di euro. Ci abbiamo creduto e un altro stadio è stato superato. Superato il prossimo ostacolo vi informeremo. Ricordo quando riproposi l’idea (tanti tentativi erano andati a vuoto ) sembravo un visionario. Bisogna crederci sempre”.