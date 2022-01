Emergenza Covid, alcuni pazienti positivi al Fogliani di Milazzo limitano l’attività del pronto soccorso

L’attività di emergenza urgenza nel comprensorio tra Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti è seriamente penalizzato dalla diffusione del contagio da Covid-19, che sta di fatto limitando l’attività dei pronto soccorso.

Con il punto di prima assistenza del Cutroni Zodda dedicato esclusivamente ai pazienti Covid e quindi interdetto all’assistenza per altre patologie, l’utenza dei due distretti di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto era fino a qualche giorno fa dirottata verso il presidio mamertino. Negli ultimi giorni, alcun pazienti che hanno contratto il Covid-19, con pregresse patologia cardiache, non hanno però trovato posto in altre strutture ospedaliere dedicate e sono stati così ricoverati in un’ala del pronto soccorso del Fogliani di Milazzo. La circostanza ha di fatto ridotto al minimo l’attività del punto di prima assistenza della città del Capo, che riesce ad accettare solo pochi utenti, quelli che per lo più si presentano in modo autonomo per le richieste di emergenza. Le ambulanze del 118, invece, vengono dirottate soprattutto verso il pronto soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti, dove i medici in servizio stanno affrontando non senza difficoltà l’aumento dell’attività in emergenza.

Il problema che attanaglia la sanità messinese resta sempre quello della carenza di personale, oltre che di posti letto, accentuata dal picco pandemico della quarta ondata, che si sta verificando nelle ultime settimane. La situazione non è facile neanche in altre realtà della costa nord della provincia di Messina, con il focolaio presso l’ospedale di Mistretta, che ha di fatto trasformato il presidio nebroideo in un Covid Hospital, con il trasferimento dei pazienti no Covid in altre struttura ospedaliere.

In questo contesto di difficoltà, confermato anche dai dati sui ricoveri nei centri Covid dell’Asp Messina, che alla data di ieri sono 214 (43 a Barcellona Pozzo di Gotto), l’auspicio e la raccomandazione è quello di ridurre al minimo il ricorso al pronto soccorso, se non nei casi più strettamente necessari, davanti alla crisi di un sistema ospedaliero emersa in tutta la sua evidenza nell’affrontare le diverse ondate dalla pandemia da Covid-19.