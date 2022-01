Sarà inaugurato domani alle 10 l’anno giubilare per i 400 anni dell’insediamento del Convento di Sant’Antonio da Padova

Inizia domani l’anno giubilare per celebrare il quarto centenario di fondazione del convento di Sant’Antonio da Padova nel quartiere Sant’Antonino (1622-2022).

Ecco lo schema d’ingresso

Alle 10 è prevista l’apertura della Porta Santa e la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla. La fraternità dei Frati Minori del convento di Sant’Antonino ha programmato l’evento in ottemperanza alle norme anticovid ed i posti disponibili in chiesa sono limitati. Saranno predisposti anche altri spazi nel salone (con video), nel chiostro e sul sagrato e sempre con accesso a numero limitati. Si raccomanda l’utilizzo di mascherine FFP2 e di mantenere il distanziamento.

Ecco le modalità per partecipare alla celebrazione:

Dalle ore 9.00 sarà possibile accedere ai diversi ingressi dei vari settori:

– ingresso chiesa: portale laterale lato piazza

– ingresso salone: cancello convento

– ingresso chiostro: portone convento.

L’anno giubilare è stato presentato con una conferenza stampa da Fra Salvatore Callari, Guardiano del Convento di Sant’Antonio di Padova, che insieme ai responsabili dei diversi settori, Maria Tindara Galdino, Sebastian Isgrò, Enrico Alosi e Agnese Calabrò, hanno spiegato le ragioni della scelta di celebrare il 400° anniversario dell’insediamento dei frati francescani a Sant’Antonino. Era presente anche l’assessore alla cultura Viviana Dottore.

In un successivo video proporremo le dichiarazioni degli intervenuti, che hanno ribadito la volontà di celebrare questo momento con diverse iniziative, nei rispetto della limitazioni della pandemia che sta colpendo la comunità, ma con la voglia di ripartire anche nel coinvolgimento sociale delle gente. Il programma dell’ Anno Santo, che per tema la Bellezza ed è stato intitolato proprio “Tu sei Bellezza!” dall’esclamazione di san Francesco dopo l’incontro con il Crocifisso sul monte della Verna, sarà definito mese per mese, in virtù anche dell’andamento della pandemia e della possibilità di realizzare alcune iniziative come la presenza di una reliquia del Santo e il raduno francescano di Sicilia, già organizzato alcuni anni fa a Barcellona. “Ci saranno eventi religiosi, culturali e sociali che aiuteranno tutti a riscoprire la bellezza delle nostre radici, per crescere come uomini e cristiani alla scuola del Poverello d’Assisi e in compagnia del Santo di Padova”.

Ecco il programma dei primi due mesi: