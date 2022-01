Piano strategico, tra le proposte di Barcellona ci sono piste ciclabili, strade collinari e rilancio del lungomare

La città di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso l’assessore ai lavori pubblici Roberto Molino, ha presentato otto proposte di sistema da poter inserire nel Piano Strategico triennale del territorio, redatto dalla Città Metropolitana di Messina. L’occasione si è presentato nel corso di seminario a cura della Società Lattanzia Kibs in partenariato con la Mate engineering, incaricati di elaborare la varie proposte che arrivano dal territorio.

Sono stati invitati tutti i rappresentanti istituzionali dei 108 Comuni della Provincia di Messina, cui sono state illustrate le strategie da adottare e le priorità da concordare per un armonico sviluppo socio/economico del territorio. Allo stesso modo tutti i Comuni sono stati invitati a partecipare ai vari momenti di confronto per dare un contributo nell’ottica di una pianificazione partecipata.

Il Piano ha l’obiettivo principale di innalzare il livello di benessere ambientale e la vivibilità del territorio, con il fine di migliorare la qualità della vita, la coesione sociale e l’inclusività degli abitanti dei suoi 108 Comuni. Dopo il lavoro di predisposizione sono state individuate 8 azioni di sistema:

1 OraConnessi

2 Ripartiamo dai porti

3 Tra le sponde

4 RiperCorrendo

5 ValorizziAmo

6 Preveniamo

7 IncludereAttivando

8 Energia Rinnovata.

Nelle 8 azioni di sistema, diverse sono le proposte presentate dalla città di Barcellona Pozzo di Gotto che risultano inserite nella proposta di Pianificazione strategica della Città Metropolitana predisposta dai progettisti; e precisamente:

Realizzazione di una pista ciclabile sul lungomare da Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo;

Realizzazione di una pista ciclabile lungo l’ex tracciato ferroviario da Barcellona Pozzo di Gotto a Millazzo;

Sviluppo di percorsi collinari e naturalistici;

Realizzazione di un Parco Avventura;

Realizzazione di aree fitness sul lungomare;

Riqualificazione del litorale Milazzo/Oliveri;

Realizzazione di uno strada di collegamento fra la frazione di Maloto ed il comune di Castroreale;

Riqualificazione del Palazzetto dello Sport ed aree adiacenti;

Percorso culturale la via dei Basiliani;

Percorso artistico-culturale della Valle d’Agrì;

Miglioramento dei collegamenti fra Costa Jonica e Costa Tirrenica.

Il Sindaco metropolitano dott. Cateno De Luca ha poi presentato il Piano Strategico dell’ente che si trova in dirittura d’arrivo per l’adozione e l’approvazione prevista nel febbraio 2022. “La Strategia della Città Metropolitana di Messina – ha dichiarato De Luca – non può che valorizzare le azioni di vallata mediante la condivisione dei servizi, quali trasporti ed infrastrutture, e la rigenerazione dei piccoli centri che dovranno mantenere la loro identità nell’ambito dello sviluppo di area vasta”.