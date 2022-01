Falcone: assolti l’Ing. Mancuso e la Pica srl, accusati di abuso e omissione di atti d’ufficio

Sono stati assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” dal Tribunale di Patti l’allora responsabile dell’area tecnica del Comune di Falcone, Ing. Natale Mancuso – difeso dall’ Avv. Tindaro Grasso – e la rappresentante legale di una nota impresa di Oliveri, Alessandro Antonina – difesa dall’ Avv. Rosanna Sofia.

I fatti contestati risalivano al 2015, quando il Comune di Falcone indiceva una procedura negoziata per la fornitura di pavimentazione per il rivestimento della piazza Principe Romeo di Falcone. A seguito dell’esposto del signor Marchese Giuseppe sono stati contestati all’ing. Mancuso e alla signora Alessandro i reati di abuso d’ufficio e omissione d’atti d’ufficio, perché in violazione del bando avrebbero concertato una variante nella dimensione della mattonella da fornire per come prevista nel bando di gara, procurando un ingiusto vantaggio alla Pica srl.

Invero, dall’espletata istruttoria, particolarmente approfondita e che ha necessitato l’audizione di molti testimoni e periti di parte, l’ impianto accusatorio è risultato infondato, avendo il collegio difensivo dimostrato che il fatto contestato non sussiste.

Il PM aveva chiesto la condanna ad anni 1 e mesi 4 per Mancuso e ad anni 1 di reclusione per Alessandro, richiesta ovviamente disattesa dal Giudice.