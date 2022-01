La Regione pronta ad affidare al Comune la gestione del mercato ortofrutticolo di Merì

Il mercato ortofrutticolo di Merì sarà al centro di una conferenza dei servizi, in programma martedì prossimo alle 11.30, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana. L’Assessore Comunale alle Attività Produttive Carmelo Arcoraci e il responsabile dell’uff. Tecnico, Ing. Giuseppe Mazza incontreranno il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, dott. Dario Cartabellotta.

L’obiettivo sarà quello di trovare una soluzione per arrivare all’affidamento al Comune di Merì della struttura attualmente di proprietà della Regione Siciliana. A confermare la notizia è stato il deputato regionale Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars, che si è impegnato per questo progetto, con il prezioso supporto degli assessori di Merì Carmelo Arcoraci, Nino Siracusa e Vincenza Quaglieri: “Con ogni probabilità – aggiunge l’onorevole – dalla prossima settimana, grazie alla disponibilità dell’Assessore all’Agricoltura Toni Scilla, che ha creduto in questo progetto di “giustizia” civile, finalmente la struttura del mercato ortofrutticolo verrà restituita ad un territorio e alla sua gente. Io ci ho lavorato per oltre un anno con incontri, richieste, studio“.

La soddisfazione degli amministratori di Merì è stata espressa dall’Assessore alle Attività Produttive, Carmelo Arcoraci: “Sono felice che questo obiettivo della nostra Amministrazione sia in dirittura d’arrivo. Sono convinto che la struttura darà nuove occasioni all’economia del nostro territorio. Mi preme ringraziare, a pochi giorni da questo importante incontro alla Regione, l’Onorevole Tommaso Calderone per il grande impegno profuso su questo argomento“.