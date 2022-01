Barcellona, un nuovo quadro arricchirà la nuova chiesa dell’Oratorio Salesiano

Un’altra opera artistica sarà presenti all’interno della nuova costruenda chiesa dell’Oratorio Salesiano “San Michele Arcangelo” di Barcellona P.G. dedicata al culto di San Giovanni Bosco, fortemente voluta dal padre salesiano don Agostino Irlandese e da un gruppo di fedeli, che hanno contribuito economicamente alla sua realizzazione.

L’opera, commissionata dall’ex allieva Maria Rosa Naselli, infaticabile bibliotecaria, che è stata uno dei pilastri portanti della biblioteca comunale “Nannino Di Giovanni”, è stata realizzata da Caterina Barresi attuale presidente dell’Associazione Culturale “FilicusArte” da anni radicata nel nostro territorio e che svolge una alacre attività socio-culturale.

La tela è un dipinto con tecnica pittorica a olio delle dimensioni di cm. 150 x 80, che raffigura Margherita Occhiena, meglio conosciuta come Mamma Margherita, con il tipico grembiule da cuoca intenta a dar da mangiare insieme al figlio Giovanni Bosco e dei ragazzi, in una scena immaginaria ambientata nel vecchio oratorio dei Salesiani di Barcellona P.G. estrapolato da una antica foto messa a disposizione dal collezionista Mimmo Ciarrotta. L’opera sarà collocata su di una parete laterale della chiesa, con sotto l’apposizione di due targhe, una che riporta il titolo del quadro “Mamma Margherita con don Bosco al servizio dei ragazzi dell’oratorio” e l’altra con inciso il racconto di un aneddoto della sua vita. L’autrice dell’opera e gli autori di tutte le opere che arricchiranno l’arredo interno della chiesa lo hanno fatto e lo faranno senza percepire alcun compenso, per scelta devozionale, ma anche con profonda gratitudine nei confronti di chi ha voluto che il loro estro artistico fosse rappresentato come complemento d’arredo in un luogo sacro.

Alla consegna del quadro erano presenti Maria Rosa Naselli che ha commissionato l’opera, l’autrice Caterina Barresi, don Agostino Irlandese, l’ex-allievo nonché attore Melo Corica con un rappresentante dell’Associazione “Fedeli a Don Bosco” e “Gli amici di Don Bosco”, il maestro Giuseppe Messina, Nerina Fazio, Angela Maggio e Maria Torre in rappresentanza dell’Associazione Culturale “FilicusArte” e il pittore Sebastiano Giunta che ha dato un sostanziale supporto logistico per il trasporto della tela. Padre don Agostino Irlandese ha rivolto parole di ringraziamento nei confronti di chi ha commissionato l’opera, per l’autrice, per i componenti delle varie associazioni presenti “…per questo meraviglioso dono, frutto dell’amore!”.