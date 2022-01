Terme Vigliatore, al via il processo per appropriazione indebita del cane Massa a carico della presidente dell’ass. Randagioioso

Inizia giovedì 13 gennaio nell’Aula F del Tribunale di Barcellona P.G. il processo per appropriazione indebita del canE “Massa” a carico di Angela Aspa, Presidente dell’Associazione Randagioioso ODV di Terme Vigliatore.

La rappresentante dell’associazione animalista ha lanciato un appello per sostenere la sua battaglia legale, con una presenza davanti alla sede giudiziaria di Barcellona. La vicenda risale al 2017 ed aveva raggiunto la ribalta nazionale dopo un servizio affidato alla trasmissione televisiva “Le Iene” , che aveva raccontato la vicenda legata al cane Massa, preso in carico da Angela Aspa nel giorno della festa patronale di Terme Vigliatore, quando era stato ritrovato per le vie del centro tirrenico.

La Storia raccontata da Angela Aspa

Angela Aspa riferisce di aver trovato e curato il piccolo Massa, un cane regolarmente registrato a nome di una persona deceduta nel 2013 e che nessuno avrebbe reclamato. La donna ha trovato il cagnolino il 15 settembre 2017, il giorno della festa patronale, ed in condizioni di salute già compromesse con la Leishmaniosi, problemi al fegato, al cuore e ai reni. Angela Aspa porta il cane presso la struttura comunale di accoglienza, dove Massa rimane per un certo periodo, accudito dalla stessa volontaria con punture, flebo, pillole, e continue visite al suo “capezzale”. Credendo che il cane possa stare meglio al calduccio di casa sua, decide di prenderlo con sé, ma, come lei riferisce, prima invia a tutte le autorità la comunicazione di quello che sta per fare, nell’interesse dello stesso Massa. Il gesto viene ritenuto legittimo dal comandante dei vigili, che minaccia azioni legali. Angela però continua a chiedere a tutte le istituzioni coinvolte (Comune e Asl) di verificare chi sia il proprietario di Massa (che ha un chip regolarmente impiantato). “Nessuno mi ha mai risposto – racconta la volontaria – e così ho decido di fare il passaggio di intestazione del cane a mio nome, mentre nel frattempo si viene a sapere che il proprietario del cane risultava un uomo morto nel 2013. Non risultava nessuna denuncia, né di scomparsa né di smarrimento”. Qualche mese dopo viene denunciata in Procura e deve rispondere all’accusa di appropriazione indebita di Massa. Il magistrato aveva richiesto l’archiviazione, ma il denunciate si è opposto ed il giudice per indagini preliminari a disposto il rinvio a giudizio per Angela Aspa, che giovedì 13 gennaio dovrà presentarsi in Tribunale dove è fissata la prima udienza del procedimento a suo carico. Nel corso del dibattimento saranno esposte le ragioni di chi ha presentato la denuncia e quella della volontaria, per poi arrivare alla decisione del giudice su queste triste vicenda quando il suo protagonista, il cane Massa, non c’è già più, perchè è morto nel 2019 per problemi di salute che lo affliggevano da tanto tempo.