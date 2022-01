Milazzo, a fuoco una mansarda nella frazione Santa Marina: solo danni alla struttura

Non ci sono stati feriti nell’incendio di una mansarda nella frazione Santa Marina di Milazzo, esattamente in via Santa Marina civico 68. I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Messina, al loro arrivo, poco dopo la mezzanotte, hanno trovato la palazzina già completamente evacuata e sono intervenuti insieme ai colleghi del distaccamento di Milazzo, per estinguere completamente il rogo, effettuava la bonifica e la messa in sicurezza di tutta l’area interessata. . L’intervento si è concluso intorno alle 5 di stamattina.