I positivi al Covid-19 in provincia di Messina sono 14.342, nelle ultime 24 ore 1.841: nel distretto di Barcellona sono 1597

L’ufficio stampa del Commissario Covid di Messina ha diffuso i dati sui contagi da Covid-19 in provincia di Messina aggiornati alla giornata di ieri. Al momento sono positivi al virus 14.342 messinesi, con un incremento di 1.841 casi nelle ultime 24 ore.

Sono stati comunicati anche i macro-dati dei distretti socio sanitari della provincia, che riportiamo in tabella e che mettono insieme i numeri dei Comuni che li compongono. Per essere chiari, i 1597 positivi registrati nel distretto D28 con capofila Barcellona Pozzo di Gotto si riferiscono alla somma dei positivi dei 13 comuni che lo compongono, quindi Merì, la stessa Barcellona Pozzo di Gotto (dove il sindaco Pinuccio Calabrò ha comunicato il dato 902 attuali positivi), Castroreale, Terme Vigliatore, Rodì Milici, Fondachelli Fantina, Novara di Sicilia, Mazzarrà Sant’Andrea, Furnari, Tripi, Basicò, Montalbano Elicona e Falcone. Nell’aggiornamento di domani dovrebbero arrivare anche i dati per singolo comune, attraverso la nuova piattaforma messa a punto dell’ASP Messina.