Protezione Civile Anpas Club Radio C.B., aperte le iscrizioni 2022 per i nuovi volontari

L’associazione di Protezione Civile Anpas Club Radio C.B. ha aperto le iscrizioni per i volontari che intendono impegnarsi nelle diverse attività sociali svolte dal gruppo coordinato dal presidente Marco Anastasi.

“Sono due anni, oramai, che le abitudini quotidiane, gli stili di vita, la libertà di fare è condizionata dalle misure adottate per tentare di contrastare il diffondersi del virus Covid-19. Un momento difficile e delicato durante ed a causa del quale emergono esigenze, necessità e valori verso cui nessuno può dichiararsi estraneo, per partecipare, così, a quella assunzione di responsabilità che abbiamo in quanto persone. Un’opportunità che ci porta ad aprirci verso gli altri, ad essere parte attiva di una forza che, ora più che mai, non possiamo fare a meno di farne parte: il Volontariato. Aiutare chi ha bisogno, essere una risposta alla domanda di qualcuno, significa alimentare quel senso di solidarietà e di presenza necessari ad una comunità per potersi, veramente, ritenersi tale. Ecco quanto accade giornalmente presso la protezione civile Anpas Club Radio C.B. dove donne e uomini, giovani ed anziani, mettono a disposizione il proprio tempo nei vari settori ed attività. Essere volontario, è una scelta che si può fare per capire davvero chi siamo. Una scelta per noi stessi, per gli altri e con gli altri”.

Per coloro che sono interessati ad aderite, possono contattare l’associazione Club Radio C.B., presso la sede di via Sant’Andrea, all’interno dell’area del macello comunale, per ricevere le informazioni sulle modalità di iscrizione.