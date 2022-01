La mostra “Antimafia Itinerante” fa tappa a Messina dall’11 al 15 gennaio

La mostra “Antimafia Itinerante”, organizzata in occasione dei 30 anni della costituzione della Dia – Direzione Investigativa Antimafia, farà tappa a Messina, per concludere gli appuntamenti in Sicilia dopo gli incontri di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania.

Domani mattina, martedì 11 gennaio, nella piazza antistante il Teatro Vittorio Emanuele, sarà presente la teca contenente la Quarto Savona 15, l’autovettura della scorta del giudice Falcone coinvolta nell’attentato di Capaci. Successivamente, nella sala Foyer del Teatro cittadino, verrà presentata la mostra agli organi d’informazione da parte del Direttore della DIA, Maurizio Vallone. Sarà aperta al pubblico dalle 16.30 alle 18.30 del 11 e 12 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30 dal 13 al 14 gennaio e nella giornata del 15 gennaio dalle 9 alle 13. Per accedere all’interno del Teatro sarà necessario esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina “FFP2”.

Nell’ambito dell’iniziativa, mercoledì 12 gennaio alle 11.00 si svolgerà il convegno sul tema “IL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DELLA MAFIA”, moderato dal giornalista Nuccio ANSELMO, a cui parteciperanno oltre il Direttore della DIA Dott. Maurizio VALLONE, il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Sen. Nicola MORRA, il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Prof. Gaetano SILVESTRI, il Capo dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia Dott. Claudio CLEMENTE, il Procuratore della Repubblica di Messina Dr. Maurizio DE LUCIA, il Comandante del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza Gen. B. Alessandro BARBERA e il Capo del I Reparto della Dia Gen. B. Vincenzo MOLINESE.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming, dalle ore 11.00, sul sito della D.I.A. (CLICCA QUI)