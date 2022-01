Il gesto di Giose Caliri conquista la ribalta regionale: il gruppo #Noicisiamo propone una benemerenza

La scelta dell’ausiliare del traffico di Barcellona Pozzo di Gotto Giose Caliri di rinunciare ad un contratto più vantaggioso per cederlo ad un collega padre di famiglia, riportato da 24live e dalla stampa locale, ha conquistato anche la ribalte regionale, con un servizio andato in onda sul Tg3 Sicilia. La generosità di Giose ha toccato tutti e per lei si prepara anche un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale, che potrebbe concederle una benemerenza in occasione della festa del corpo della Polizia Municipale, prevista nel giorno della ricorrenza del santo patrono San Sebastiano.

La proposta di benemerenza è stata sostenuta anche dalla consigliera comunale del gruppo #Noicisiamo Antonella Lepro: “La storia di Giose Caliri non deve essere assolutamente dimenticata, perché la sua lezione deve restare impressa nella mente di tutti i barcellonesi. L’ausiliaria del traffico che ha rifiutato di firmare il suo contratto a tempo indeterminato con un incremento dello stipendio per cederlo a un suo collega padre di famiglia merita un riconoscimento che non si limiti soltanto ai meritatissimi articoli di stampa o alle belle parole. Ma qualcosa di più concreto. Come gruppo politico #Noicisiamo apprezziamo la grande opera che il Corpo di Polizia Municipale svolge in città, nonostante i problemi di organico, in numero esiguo rispetto alla grande mole di lavoro. Ritieniamo doveroso tributare il giusto plauso a Giose Caliri e propone che la stessa, per il suo gesto di autentici valori morali, sia pubblicamente elogiata dal civico consesso e dall’Amministrazione Comunale con una benemerenza“.