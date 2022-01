Emergenza negli ospedali: il Piemonte diventa tutto Covid e al Cutroni Zodda saranno attivati altri 20 posti

L’ASP Messina corre ai ripari programmando la trasformazione di 100 posti letto ordinari per l’emergenza Covid. In questo processo di riorganizzazione, davanti alla crescita esponenziale dei contagi e dei ricoveri, l’ospedale Piemonte di Messina diventerà un Covid Hospital, con 40 posti in più rispetto agli attuali, a cui si aggiungeranno altri 40 posti al Policlinico e 20 al Cutroni Zodda, che avrà una disponibilità di 60 posti letto Covid ordinari.

Al Piemonte sono stati bloccati i ricoveri e i 40 pazienti no Covid sono stati trasferiti presso strutture private. Nel corso di questa settimana saranno trasformati non solo i 40 posti previsti nei piano regionale, ma anche i restanti 37, fra quelli di Rianimazione, quelli di subintensiva ed altri ordinari, con la chiusura del Pronto Soccorso.

La scelta dell’Asp Messina deve infatti fare i conti con una delle province siciliane che registra il più basso tasso di immunizzati (sotto l’80%) e con un’ipotesi di crescita dei numeri nei contagi e nei ricoveri almeno per tutto il mese di gennaio.

La riconversione dei posti letto negli ospedali messinesi non sorprende, dopo le ultime dichiarazioni del commissario Alberto Firenze sul dato secondo cui il 90 per cento dei ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali della provincia non sia vaccinato. “L’intasamento attuale nei reparti Covid dei nosocomi peloritani – afferma il Commissario per l’Emergenza Covid 19 di Messina – è quasi totalmente causato dalla presenza di persone non vaccinate, che rischiano molto di più. In particolare, emerge che coloro che hanno effettuato la dose booster sono i più protetti; al contrario, i non vaccinati hanno un rischio di infettarsi molto maggiore. D’altronde, come confermato di recente nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza dei pazienti vaccinati in rianimazione ogni 100mila abitanti, tra chi ha fatto la terza dose si ferma solo allo 0,9%.% Queste percentuali evidenziano come il vaccino sia il nostro alleato più forte nella lotta contro il Coronavirus. Auspichiamo che questo segnale convinca i più timorosi che è necessario superare inutili ritrosie e scegliere la vita“.