FastVax e donazioni targate Club 2.0 Off Road Sicilia nel weekend dell’Avis Falcone

“Non solo 4×4 è la nostra parola d’ordine. Metterci a servizio della cittadinanza e dare il nostro contributo in un momento così particolare ci rende partecipi e presenti di un gruppo che – a causa della pandemia – si riunisce di rado e che anche nelle difficoltà trova il modo di unirsi. Abbiamo pensato che donare il sangue potesse essere utile, vista la carenza denunciata dai medici e dalle strutture specializzate e che potesse, in un certo senso, essere un gesto per infondere coraggio a chi vorrebbe farlo e per paura di un contagio non lo fa. – ha spiegato il presidente del Club 2.0 Off-Road Sicilia Pino Saccà questa mattina presso la sede Avis di Falcone. – Avevamo pensato ad un evento più consistente a Novara di Sicilia che ci accoglie sempre di buon grado, ma la quarta ondata ha frenato ogni entusiasmo e così abbiamo pensato di recarci direttamente qui, grazie ai volontari Avis che ci hanno accolto calorosamente e che ringrazio per questa opportunità”.